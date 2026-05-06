Gunvor signe un contrat d'approvisionnement à long terme en GNL avec Delfin Midstream

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'accord précédent, le contexte et les antécédents aux paragraphes 2, 5 et 6)

La société de négoce de matières premières Gunvor a signé un accord à long terme de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) avec Delfin Midstream, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

Il s'agit du deuxième accord de ce type entre les deux sociétés en deux ans et demi. Delfin avait annoncé en novembre 2023 avoir conclu un accord à long terme avec Gunvor pour la fourniture de 500.000 à 1 million de tonnes de GNL par an pendant au moins 15 ans.

En vertu du dernier accord, Gunvor recevra 300.000 tonnes de GNL par an pendant 20 ans depuis l'installation Delfin FLNG1, située au large de la côte de la Louisiane.

« Cet accord renforce encore le portefeuille GNL de Gunvor et, grâce à notre flotte solide, nous continuerons à nous positionner comme un fournisseur fiable de GNL vers toutes les destinations à travers le monde », a déclaré Kalpesh Patel, codirecteur de la division GNL de Gunvor, dans un communiqué.

Cela s'inscrit également dans la volonté de Gunvor de renforcer ses investissements américains après un rachat par les cadres (MBO) à la fin de l'année dernière, qui a vu le citoyen américain Gary Pedersen prendre la tête de la société de négoce basée en Suisse. Son portefeuille de GNL aux États-Unis comprend des accords avec Chesapeake et Glenfarne .

La demande mondiale de GNL a bondi depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés du gaz en 2022, poussant les acheteurs en Europe et en Asie à conclure des contrats d'approvisionnement à long terme avec des exportateurs américains.