Gulf Island Fabrication augmente suite au rachat par IES Holdings pour 192 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société Gulf Island Fabrication GIFI.O augmentent de 49 % à 11,8 $ avant la mise sur le marché

** IES IESC.O déclare qu'elle achètera Gulf Island Fabrication pour 12 $ par action en espèces, ce qui évalue le fabricant d'acier à environ 192 millions de dollars

** Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, qui devrait être conclue au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2026

** À la dernière clôture, l'action GIFI était en hausse de 15,6 % depuis le début de l'année