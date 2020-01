Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guinée-Bissau-La Cour suprême demande une clarification du résultat de la présidentielle Reuters • 18/01/2020 à 01:36









BISSAU, 18 janvier (Reuters) - Une ombre a été jetée sur le résultat de l'élection présidentielle du 29 décembre en Guinée-Bissau alors que la Cour suprême a appelé vendredi à une clarification du décompte du scrutin, quelques heures après que la commission électorale a publié les résultats définitifs. L'ancien général et ex-Premier ministre Umaro Cissoko Embalo a été déclaré plus tôt ce mois-ci victorieux du scrutin, un résultat que le candidat du parti au pouvoir, Domingos Simoes Pereira, a contesté en dénonçant une fraude. Dans sa décision, soutenue par cinq des huit juges, la Cour suprême demande à la commission électorale de clarifier les procédures de tabulation utilisées "afin de garantir la liberté et l'équité" du droit de vote. (Alberto Dabo; version française Jean Terzian)

