Guillemot : La situation s’améliore au S2 – Achat réitéré

Le résultat opérationnel du premier semestre 2023 s'est établi à -3,9 M€ et a principalement souffert du moindre niveau d'activité (le CA était en baisse de 51% YoY) avec des stocks élevés dans les réseaux de distribution et d'importants frais de trade-marketing clients sur la période. Guillemot a réduit ses prévisions de CA FY 2023 entre 120 M€ et 140 M€ (vs c. 140 M€ préc.), et a réitéré son objectif de RO positif. Nous anticipons désormais un CA annuel de 125 M€ et un résultat opérationnel à 3 M€.

La situation s'améliore au S2, avec les stocks des distributeurs qui se réduisent régulièrement. La base de comparaison sera moins élevée (le S2 2022 était en baisse de 15% YoY) et l'activité devrait être soutenue par des sorties de jeux de courses et un solide line-up de nouveautés pour la fin d'année. De plus, le groupe a élargi ses réseaux de distribution en Asie et aux US.

Le titre se traite actuellement à 3,8x l'EV/EBITDA NTM, vs sa moyenne historique à c.4x. Nous réitérons notre opinion Achat et avons réduit notre objectif de cours à 7,10 € vs 8,20 € précédemment.