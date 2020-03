Guillemot : Des résultats 2019 en ligne, forte demande actuelle

Au titre de l'année 2019, Guillemot avait publié un CA de 60,9 M€, en baisse sensible de -25 %. Malgré la bonne maîtrise de ses frais opérationnels, le ROC 2019 s'établit à -2,6 M€, également impacté par la baisse tangible de la marge brute. Paradoxalement, l'environnement actuel marqué par l'épidémie Covid-19 et le confinement des populations en Asie, puis en Europe et aujourd'hui aux Etats-Unis poussent la consommation de l'industrie du jeu vidéo, y compris des accessoires. Le défi aujourd'hui pour Guillemot est d'assumer cette demande et d'orchestrer les flux logistiques correspondant, et ce avant, nous l'espérons, une actualité plus sereine en fin d'année 2020, avec la sortie toujours espérée des nouvelles consoles Playstation 5 et Xbox Série X. TP et Opinion suspendus.

Raphaëlle POULAIN

Analyste Financier

rpoulain@genesta-finance.com

01.45.63.68.62