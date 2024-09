GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2024

Les comptes au 30 juin 2024 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit :



Premier Semestre 2024 (en millions d'euros)

1er janvier - 30 juin 2024 30/06/2024 30/06/2023

Chiffre d’affaires 56,0 48,1

Résultat opérationnel courant 3,6 -3,9

Résultat opérationnel 3,6 -3,9

Résultat financier * -0,3 -0,1

Impôts sur les résultats -0,8 1,1

Résultat net consolidé 2,5 -2,9

Résultat par action 0,17€ -0,19€

* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.



Activité et résultats



Le chiffre d’affaires du Groupe au premier semestre 2024 progresse de 16% à 56 millions d’euros dans un marché relativement calme.



Le résultat opérationnel au 30 juin 2024 progresse à 3,6 millions d’euros contre -3,9 millions d’euros au 30 juin 2023. Ce résultat bénéficie d’un niveau de taux de marge brute comptable en progression qui s’établit à 56% contre 45% au premier semestre 2023, retrouvant des niveaux similaires à ceux de l’exercice 2022.

L’ensemble des frais augmente de 8% (total charges d'exploitation hors achats et variations de stocks) avec une croissance de chiffre d’affaires de 16%.