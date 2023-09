GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2023

Les comptes au 30 juin 2023 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit :



Premier Semestre 2023 (en millions d'euros)

1er janvier - 30 juin 2023 30/06/2023 30/06/2022

Chiffre d’affaires 48,1 98,1

Résultat opérationnel courant -3,9 25,0

Résultat opérationnel -3,9 25,0

Résultat financier * -0,1 -0,9

Impôts sur les résultats 1,2 -6,0

Résultat net consolidé -2,9 18,1

Résultat par action -0,19€ 1,18€

* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.



Activité et résultats



Au premier semestre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 48,1 millions d’euros, en baisse de 51%.



Ce ralentissement très significatif des ventes du Groupe provient principalement d’un niveau de stocks élevé dans les réseaux de distribution, grossistes et magasins, qui retarde les réapprovisionnements.



Tout au long du semestre, le Groupe a fortement soutenu les ventes de ses clients aux consommateurs par une politique promotionnelle très active dans un marché en retrait.



La situation progresse : les stocks des distributeurs se réduisent régulièrement et le chiffre d’affaires du deuxième trimestre est en croissance de 21% par rapport au premier trimestre 2023.



Le résultat opérationnel au 30 juin 2023 s’établit à -3,9 millions d’euros contre +25,0 millions d’euros au 30 juin 2022, du fait de la forte baisse de l’activité sur le premier semestre.