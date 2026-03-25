GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2025

Le chiffre d’affaires annuel 2025 du Groupe s’établit à 127,2 millions d’euros, en augmentation de 2%, avec un quatrième trimestre en croissance de 15%. Hercules affiche une hausse de 8% et Thrustmaster de 1%.

L’année a été marquée par un contexte de marché perturbé aux Etats-Unis pour les deux marques du Groupe avec une hausse importante des tarifs douaniers. En 2025, le Groupe y a réalisé plus de 25% de son chiffre d’affaires consolidé.

Le Groupe prévoit une croissance de chiffre d’affaires de 5% pour 2026 et anticipe un résultat opérationnel correspondant à 5% du chiffre d’affaires consolidé.