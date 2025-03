GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2024 / Résultat opérationnel en hausse de 48%

Les comptes de Guillemot Corporation (Comptes audités, arrêtés par le Conseil d’Administration du

25 mars 2025, rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d’émission) s’établissent comme suit :

(En millions d'euros)

1er janvier - 31 décembre 2024 31/12/2024 31/12/2023 Variation

Chiffre d'affaires 125,1 119,1 +5%

Thrustmaster 113,1 104,9 +8%

Hercules 12,0 14,2 -15%

Résultat opérationnel 3,7 2,5 +48%

Résultat financier * -2,5 -1,4 -

Impôts sur les résultats 0,0 -0,1 -

Résultat net consolidé 1,2 1,0 +22%

Résultat de base par action 0,08 0,06€ +22%

* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.



L’année 2024 se conclut par un chiffre d’affaires en croissance de 5% à 125,1 millions d’euros, avec Thrustmaster en hausse de 8% et Hercules en retrait de 15%.