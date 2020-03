GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2019

Les comptes de Guillemot Corporation, revus par le Conseil d'administration (**) pour l'exercice 2019 clos au 31 décembre 2019, s'établissent comme suit :



(En millions d'euros)

1er janvier 2019 - 31 décembre 2019 31/12/2019 31/12/2018 Variation

Chiffre d'affaires 60,9 81,2 -25%

Thrustmaster 56,2 76,8 -27%

Hercules 4,7 4,4 +7%

Résultat opérationnel courant -2,6 6,9

Résultat opérationnel -2,6 6,9

Résultat financier * -4,6 3,1

Impôts sur les résultats 0,8 2,2

Résultat net consolidé -6,4 12,2

Résultat de base par action -0,42€ 0,80€

* Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier net et les autres charges et produits financiers.

** Comptes revus par le Conseil d'Administration du 24 mars 2020 mais non arrêtés par ledit conseil du fait de sa tenue par des moyens de télécommunication ; rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d'élaboration.



Activité, résultats et principaux éléments du bilan