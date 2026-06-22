GUILLEMOT CORPORATION : DECES DE M. CLAUDE GUILLEMOT, Président du Groupe GUILLEMOT CORPORATION

Le Groupe GUILLEMOT CORPORATION annonce avec une profonde tristesse le décès accidentel de Monsieur Claude GUILLEMOT, survenu le 19 juin 2026.
Président du Conseil d’administration de la Société depuis 1997, Claude GUILLEMOT a marqué durablement l’histoire du Groupe par son engagement, sa vision stratégique et sa contribution déterminante à son développement et à son rayonnement.
Le Conseil d’administration fait part de sa très vive émotion et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve.
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