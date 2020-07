GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D'AFFAIRES PREMIER SEMESTRE 2020 : CROISSANCE DE +63%

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2020 - 30 juin 2020 2020 2019 Variation



Deuxième Trimestre

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 26,4 11,3 +134%

Total Thrustmaster 26,4 11,3 +134%



Périphériques numériques Hercules 1,4 0,6 +133%

OEM (*) 0,3 0,3 -

Total Hercules 1,7 0,9 +89%

Total 28,1 12,2 +130%



Premier Semestre

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 38,9 23,6 +65%

Total Thrustmaster 38,9 23,6 +65%

Périphériques numériques Hercules 2,3 1,6 +44%

OEM (*) 0,3 0,3 -

Total Hercules 2,6 1,9 +37%



Total 41,5 25,5 +63%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipement Manufacturer).



Au deuxième trimestre, le Groupe a bénéficié d'une forte demande des consommateurs et de records de fréquentation sur les sites Hercules et Thrustmaster et leurs boutiques en ligne.

Le Groupe a généré pour le trimestre une croissance de 134% de ses ventes Thrustmaster, de 89% de ses ventes Hercules et un chiffre d'affaires de 28,1 millions d'euros, ce qui porte sa croissance sur le semestre à 63%.