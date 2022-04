GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 56% AU PREMIER TRIMESTRE 2022

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2022 au 31 mars 2022 2022 2021 Variation

Thrustmaster 52,9 34,0 +56%

Accessoires de jeux 52,9 34,0 +56%

Hercules 3,0 1,8 +67%

Périphériques numériques 3,0 1,6 +88%

OEM * 0,0 0,2 -

TOTAL 55,9 35,8 +56%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).



Après une année 2021 record, le chiffre d’affaires du Groupe a fortement progressé au premier trimestre 2022, affichant une croissance de 56% à 55,9 millions d’euros contre 35,8 millions d’euros l’année précédente.



Le chiffre d’affaires de Thrustmaster est en hausse de 56%, porté par l’actualité des jeux de course et par le lancement de plusieurs nouveautés du Groupe.