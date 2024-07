GUILLEMOT CORPORATION : Chiffre d’affaires deuxième trimestre 2024 : +7%

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier - 30 juin 2024 2024 2023 Variation



Deuxième Trimestre

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 26,0 22,6 +13%

Total Thrustmaster 26,0 22,6 +13%

Périphériques numériques Hercules 2,2 3,3 -33%

Total Hercules 2,2 3,3 -33%

Total 28,2 25,9 +7%



Premier Semestre

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 50,7 42,3 +20%

Total Thrustmaster 50,7 42,3 +20%

Périphériques numériques Hercules 5,3 5,8 -9%

Total Hercules 5,3 5,8 -9%



Total 56,0 48,1 +16%



Le chiffre d’affaires du Groupe au deuxième trimestre 2024 est en hausse de 7% et s’établit à

28,2 millions d’euros.



Thrustmaster maintient une croissance au deuxième trimestre 2024 avec +13%.



Hercules présente des facturations en retrait sur le trimestre du fait d’un comparable défavorable avec le lancement l’an dernier de la platine DJControl Inpulse T7.



Au deuxième trimestre, les ventes ont été stables en Europe, en très légère croissance en Amérique du Nord et en forte croissance dans le reste du monde (Asie et Moyen-Orient).