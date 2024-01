GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2023

Données non auditées (en millions d’euros)

Du 1er janvier au 31 décembre 2023 2023 2022 Variation

Quatrième trimestre 2023

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 33,3 43,2 -23%

Périphériques numériques Hercules 3,8 3,7 +3%

OEM * - - -

Total 37,1 46,9 -21%

Chiffre d’affaires annuel 2023

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 106,2 175,5 -39%

Périphériques numériques Hercules 14,4 12,2 +15%

OEM * 0,0 0,3 -

Hercules 14,4 12,5 +15%

Total 120,6 188,0 -36%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).



Le chiffre d’affaires annuel 2023 du Groupe s’établit à 120,6 millions d’euros, en retrait de 36%, avec Thrustmaster en décroissance de 39%, et Hercules en croissance de 15%.

Le quatrième trimestre 2023 est en retrait de 21% à 37,1 millions d’euros dans des marchés en baisse en Europe.



Au début de l’année 2023, les clients du Groupe détenaient des niveaux de stocks élevés, suite au décalage entre des anticipations de ventes importantes et un marché en retrait. Sur l’année, le Groupe a accéléré ses actions promotionnelles pour réduire les stocks de ses clients, qui sont désormais à des niveaux équilibrés.