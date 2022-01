GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2021 : CROISSANCE DE 47%

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2021 : CROISSANCE DE 47%



Données non auditées (en millions d’euros)

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 2021 2020 Variation

Quatrième trimestre 2021

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 62,4 37,0 +69%

Périphériques numériques Hercules 3,2 2,4 +33%

OEM * - 0,4 -

Hercules 3,2 2,8 +14%

Total 65,6 39,8 +65%

Chiffre d’Affaires Annuel 2021

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 167,8 112,6 +49%

Périphériques numériques Hercules 8,1 7,2 +13%

OEM * 0,9 0,8 +13%

Hercules 9,0 8,0 +13%

Total 176,8 120,6 +47%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).



Le chiffre d’affaires annuel 2021 du Groupe progresse de 47% et s’établit à 176,8 millions d’euros avec un quatrième trimestre en forte croissance de 65%.



La croissance des ventes du Groupe a été équilibrée dans toutes les zones, avec l’Amérique du Nord en croissance

de 41%, l’Union Européenne et le Royaume-Uni à +53%, et le reste du monde à +38%.