Guillemot communique après le décès de Claude Guillemot

Président du conseil d'administration depuis 1997, Claude Guillemot, également co-fondateur d'Ubisoft avec ses frères en 1986, a trouvé la mort lors d'un accident d'avion ce week-end.

Le conseil d'administration de Guillemot Corporation "fait part de sa très vive émotion et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve".

Une réunion doit se tenir dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité de la gouvernance de la société. La direction générale de la société demeure assurée par Valentin Guillemot, directeur général depuis le 1er juillet 2025. L'ensemble des équipes dirigeantes reste pleinement mobilisé afin d'assurer la continuité des activités du groupe.

La société précise que cet événement, bien que particulièrement douloureux, ne remet pas en cause la mise en oeuvre de sa stratégie ni la stabilité de sa gouvernance.