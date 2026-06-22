 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guillemot communique après le décès de Claude Guillemot
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 18:17

Président du conseil d'administration depuis 1997, Claude Guillemot, également co-fondateur d'Ubisoft avec ses frères en 1986, a trouvé la mort lors d'un accident d'avion ce week-end.

Le conseil d'administration de Guillemot Corporation "fait part de sa très vive émotion et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches dans cette épreuve".

Une réunion doit se tenir dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité de la gouvernance de la société. La direction générale de la société demeure assurée par Valentin Guillemot, directeur général depuis le 1er juillet 2025. L'ensemble des équipes dirigeantes reste pleinement mobilisé afin d'assurer la continuité des activités du groupe.

La société précise que cet événement, bien que particulièrement douloureux, ne remet pas en cause la mise en oeuvre de sa stratégie ni la stabilité de sa gouvernance.

Valeurs associées

GUILLEMOT CORP.
4,3900 EUR Euronext Paris -0,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,7 -3,33%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank