Guidewire s'envole grâce à des prévisions annuelles revues à la hausse et à des résultats optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Le vendeur de logiciels d'assurance Guidewire GWRE.N augmente de 16,36% à 247,81 $ après une prévision de chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26 et des résultats pour le quatrième trimestre supérieurs aux attentes

** Aux niveaux actuels, l'action devrait ouvrir à un plus haut de plus de deux mois

** J.P.Morgan augmente le PT sur l'action à 300 $ de 288 $, citant des gains de parts de marché plus importants pour sa plate-forme sur le marché des primes écrites directes

** Oppenheimer relève les prévisions à 300 $, contre 275 $, et affirme que l'action est le meilleur choix pour les petites et moyennes capitalisations sur la base d'une "forte exécution de l'informatique dématérialisée, du bénéfice de l'IA et de la meilleure combinaison de caractéristiques offensives/défensives"

** Needham déclare que la société a eu "une autre performance impressionnante" ce trimestre, cependant la valorisation tendue la maintient sur la note "hold"

** L'évaluation à 12 mois de l'action, y compris les capitaux propres et la dette, se négocie à 12,5 fois le chiffre d'affaires, ce qui est supérieur à la médiane de l'industrie de 2,58 fois - compilé par LSEG

** 11 des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et une à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 260,68 $ - compilé par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 29 % depuis le début de l'année