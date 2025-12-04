 Aller au contenu principal
Guidewire bondit après une hausse de son bénéfice au premier trimestre et une augmentation de ses prévisions de revenus pour l'année en cours
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'assurance Guidewire GWRE.N ont bondi de 11,3 % à 240,11 $ avant le marché

** Les bénéfices de GWRE au 1er trimestre dépassent les estimations grâce à une demande plus forte pour sa plateforme en nuage

** La société revoit également à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année

** Le bénéfice par action ajusté de 66 cents au 1er trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 61 cents, selon les données de LSEG

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre consécutif

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 1,403 et 1,419 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (1,405 milliard de dollars)

** 11 courtiers sur 15 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 278 $ - données LSEG

** GWRE en hausse de près de 28 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

Valeurs associées

GUIDEWIRE SOFTWA
208,695 USD NYSE -3,30%
