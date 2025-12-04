Guidewire bondit après une hausse de son bénéfice au premier trimestre et une augmentation de ses prévisions de revenus pour l'année en cours

4 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'assurance Guidewire GWRE.N ont bondi de 11,3 % à 240,11 $ avant le marché

** Les bénéfices de GWRE au 1er trimestre dépassent les estimations grâce à une demande plus forte pour sa plateforme en nuage

** La société revoit également à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année

** Le bénéfice par action ajusté de 66 cents au 1er trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 61 cents, selon les données de LSEG

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre consécutif

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 1,403 et 1,419 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes (1,405 milliard de dollars)

** 11 courtiers sur 15 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 278 $ - données LSEG

** GWRE en hausse de près de 28 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture