GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi les difficultés de CoreWeave ébranlent l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anhata Rooprai et Aditya Soni

La dette croissante de CoreWeave

CRWV.O suscite de nouvelles inquiétudes quant à l’essor de l’IA, les investisseurs se demandant si la demande peut justifier les milliards empruntés pour construire des centres de données.

Les actions et les obligations de cette entreprise soutenue par Nvidia NVDA.O ont chuté malgré les assurances de son directeur général quant à un solide carnet de commandes, alimentant ainsi une vague de ventes massives sur les valeurs technologiques.

Voici pourquoi les investisseurs s’inquiètent et ce que ces difficultés pourraient signifier pour le secteur.

QU'EST-CE QUE FAIT COREWEAVE?

CoreWeave loue la puissance de calcul des processeurs Nvidia à des entreprises qui développent et exploitent des solutions d’IA, notamment Microsoft MSFT.O et OpenAI.

C’est l’un des principaux fournisseurs de « néocloud », un groupe de jeunes entreprises de cloud computing qui connaissent une croissance rapide pour répondre à la demande en puces d’IA, à la fois rares et coûteuses.

Ces entreprises « néocloud » permettent à leurs clients d’accéder à de la puissance de calcul sans avoir à construire leurs propres centres de données. Cependant, fournir une telle capacité nécessite d’importants investissements initiaux dans les puces et les infrastructures, souvent financés par l’endettement.

QUELLE EST SA SITUATION FINANCIÈRE?

L’entreprise, qui n’a jamais réalisé de bénéfice, affiche une dette d’environ 50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En août, elle a relevé ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles de 4 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 35 et 39 milliards de dollars . Les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de près de 13 milliards de dollars cette année et une perte de 2,13 milliards de dollars.

Les rendements de ses obligations arrivant à échéance en 2031, notées « spéculatives », ont grimpé à environ 16 %, tandis que le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a atteint environ 1.000 points de base, reflétant l’inquiétude croissante des créanciers.

Le directeur général Mike Intrator a déclaré à ses employés dans une note interne consultée par Reuters que son carnet de commandes couvrait largement ses obligations financières. La société disposait d’un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, suivi de plus de 25 milliards de dollars de nouveaux engagements au début du troisième trimestre.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a également minimisé ces inquiétudes, affirmant que la situation financière de CoreWeave s’améliorait et qu’il ne voyait pas la nécessité de lui apporter un soutien financier. Le géant des puces électroniques s’est engagé à racheter la capacité de production invendue de CoreWeave jusqu’en avril 2032.

POURQUOI CELA POURRAIT ÊTRE UN SIGNAL D’ALARME

L'activité de CoreWeave repose sur deux éléments: la demande en calcul IA et la volonté des prêteurs de financer l'infrastructure nécessaire à sa fourniture. Or, la chute du cours de son action suggère un manque de confiance des investisseurs quant à ce dernier point, alors même que l'entreprise fait état d'une forte demande.

La crainte n’est pas que la demande en IA s’effondre, mais que la hausse des coûts d’emprunt rende l’activité plus difficile à maintenir si la demande venait à s’affaiblir fortement.

“Il semble davantage que les investisseurs s’interrogent sur le mode de financement de ce déploiement plutôt que de constater un effondrement soudain de l’intérêt pour le calcul IA”, a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group.

“CoreWeave est en train de devenir rapidement le “canari dans la mine de charbon” du secteur de l’IA”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

POURQUOI LES MARCHÉS S’INQUIÈTENT-ILS?

Les investisseurs se demandent si les revenus générés par l’IA pourront croître suffisamment vite pour couvrir les coûts de construction et de financement de l’infrastructure.

CoreWeave doit engager des dépenses importantes en amont avant de pouvoir percevoir les revenus issus de ses contrats. Une hausse des taux d’intérêt pourrait faire grimper les coûts de financement et réduire encore davantage les rendements .

Le matériel lui-même représente un autre risque. Les puces perdent de la valeur à mesure que de nouvelles générations apparaissent, ce qui oblige les fournisseurs à dépenser encore plus pour les remplacer.

Ces inquiétudes dépassent toutefois le cadre de CoreWeave. Les géants américains de la technologie devraient consacrer plus de 700 milliards de dollars aux infrastructures d’IA cette année.

LE SCÉNARIO CATASTROPHE

L’une des conséquences possibles serait un resserrement général du crédit, les prêteurs exigeant des rendements plus élevés ou se montrant moins disposés à financer d’autres projets d’IA.

Cela pourrait contraindre les fournisseurs à freiner leur expansion, ce qui limiterait les achats d’équipements et affecterait la capacité de calcul attendue par les clients.

Un revers pourrait également renforcer les doutes quant au fait que la frénésie d’investissement dans l’IA dépasse les rendements, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur les valeurstechnologiques .

L’impact de ces répercussions dépendrait de la manière dont l’activité serait réorganisée, et les liens de CoreWeave avec les grandes entreprises technologiques ne signifient pas, en soi, que son échec déclencherait une crise financière plus large.

QUI D'AUTRE EST EXPOSÉ À CE RISQUE?

Gartner estime qu’environ 80 % des « néoclouds » pourraient fermer d’ici 2030, avertissant que les revenus attendus de l’IA ne permettront pas d’assurer une rentabilité suffisante pour toutes les dépenses d’infrastructure prévues.

Les concurrents néocloud, Nebius NBIS.O , Applied Digital

APLD.O et Iren IREN.O , ont chuté lors de la récente vague de ventes. Le coût de la protection contre le défaut de paiement a augmenté pour SoftBank 9984.T , qui mise massivement sur OpenAI.

Par ailleurs, les spreads d’Amazon AMZN.O , d’Alphabet

GOOGL.O , de Meta META.O et de Nvidia ont également atteint des niveaux records, bien qu’ils aient augmenté beaucoup plus lentement que ceux de CoreWeave. Toutefois, ces entreprises disposent également de flux de trésorerie plus importants et de bilans plus solides.