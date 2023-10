Guerre en Israël : le shekel recule fortement face au dollar

(AOF) - Signe de l'état de guerre régnant depuis l'attaque du Hamas en Israël, la monnaie israélienne s'est fortement affaiblie ce lundi par rapport au dollar, se repliant vers 17 heures de plus de 2% à 0,25 dollar, soit son niveau le plus bas depuis sept ans. Dans la matinée, la Banque d'Israël avait fait savoir qu'elle comptait vendre jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères pour stabiliser le shekel. L'institution israélienne compte par ailleurs apporter 15 milliards de dollars de liquidités supplémentaires au marché, par le biais de mécanismes de swaps.

