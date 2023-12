Guerre des semi-conducteurs : vers une "alliance des puces" entre leaders mondiaux face aux tensions Chine-Occident ?

Grands acteurs de ce pilier de l'électronique moderne, la Corée du sud et les Pays-Bas cherchent à renforcer leurs liens à travers des accords impliquant gouvernements, entreprises et recherche.

( AFP / JENS SCHLUETER )

Dans un contexte marqué par les tensions entre la Chine et l'Occident, le président sud-coréen a entamé mardi 12 décembtr une visite aux Pays-Bas, dans l'espoir de forger une "alliance des puces" entre les leaders mondiaux dans la fabrication des semi-conducteurs

Yoon Suk Yeol deviendra le premier dirigeant étranger à pénétrer dans les salles blanches d'ASML, des environnements hautement contrôlés de cet acteur clé dans la construction mondiale de microprocesseurs.

Les puces de haute technologie sont vitales pour l’économie mondiale: elles sont utilisées dans tous les domaines, du smartphone à la voiture. Mais les semi-conducteurs sont également devenus un champ de bataille entre Pékin et l’Occident.

Les semi-conducteurs sont le "pilier" des relations entre la Corée du Sud et les Pays-Bas, a déclaré Yoon à l'AFP dans une interview écrite exclusive avant de devenir le premier dirigeant sud-coréen à se rendre en visite aux Pays-Bas depuis l'établissement des relations bilatérales en 1961.

Les Pays-Bas se sont récemment joints aux Etats-Unis et au Japon pour imposer des limites à l'exportation concernant les équipements de pointe de fabrication de puces, visant à empêcher Pékin d'acquérir les puces les plus avancées, susceptibles d'être utilisées dans des armes et les hautes technologies. Ces restrictions ont suscité la colère de la Chine, qui a accusé Washington de "terrorisme technologique".

"Tournant crucial"

Alors que la concurrence avec la Chine s'intensifie, l'industrie des semi-conducteurs est "stratégiquement plus importante que jamais, ce qui rend cette visite aux Pays-Bas particulièrement significative", a souligné M. Yoon.

Le président sera accompagné lors de sa visite à ASML par les dirigeants des principaux fabricants de puces Samsung Electronics et SK Hynix.

Ces deux entreprises sont affectées par les restrictions à l'exportation vers la Chine car elles ont basé une grande partie de leur production, notamment de puces DRAM et de mémoires flash avancées, en Chine.

ASML enregistre de bonnes ventes en Chine, notamment de ses systèmes DUV, qui impriment les minuscules éléments qui composent une puce électronique.

M. Yoon a déclaré à l'AFP que sa visite au géant technologique néerlandais marquerait un "tournant crucial" pour les relations entre les deux pays, la discussion sur la coopération en matière de puces étant sa "priorité absolue" lors de la visite.

( / )

Son bureau a déclaré que les deux pays souhaitaient forger une "alliance des puces" qui impliquerait les gouvernements, les entreprises et les universités de recherche.

Partenaires commerciaux

Les deux pays devraient signer plusieurs accords après une rencontre entre M. Yoon et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte mercredi.

Séoul est le troisième partenaire commercial des Néerlandais en Asie, tandis que les Pays-Bas sont le deuxième partenaire de la Corée du Sud dans l'Union européenne.

Lors d'un sommet entre M. Yoon et M. Rutte en novembre 2022, les deux pays ont signé un "partenariat stratégique" comprenant un engagement à renforcer les liens dans le secteur des semi-conducteurs.

La visite débute par une cérémonie de bienvenue du roi des Pays-Bas Willem-Alexander, avant le voyage à ASML à Veldhoven, dans le sud du pays. M. Yoon se rendra mercredi à La Haye pour une rencontre avec M. Rutte, à la suite de laquelle ils tiendront une conférence de presse.