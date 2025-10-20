Guerre des semi-conducteurs : Nexperia Chine défie les consignes venues du siège aux Pays-Bas et mobilise ses employés

La Chine avait indiqué jeudi dernier "s'opposer fermement" à la prise de contrôle par les autorités néerlandaises du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, propriété d'un groupe chinois, soutenant que cette opération "violait" les "principes du marché".

La branche chinoise du fabricant de semi-conducteurs Nexperia a indiqué à ses employés qu'ils pouvaient désormais ignorer les instructions venues de leur siège aux Pays-Bas, au coeur d'un différend entre Pékin et les autorités néerlandaises.

Il s'agit d'une nouvelle escalade des tensions bilatérales autour de Nexperia , qui faisait autrefois partie du géant néerlandais de l'électronique Philips, avant d'être acquise en 2018 par la société chinoise Wingtech Technology.

"Les collaborateurs sont en droit de refuser d'exécuter toute consigne externe qui n'a pas été approuvée"

Au nom de la sécurité nationale, le gouvernement néerlandais a invoqué une loi datant de la Guerre froide pour prendre le contrôle de Nexperia, fournisseur majeur de semi-conducteurs - un secteur devenu stratégique dans la géopolitique mondiale.

Dans un communiqué publié dimanche sur le réseau social chinois WeChat, la direction de Nexperia Chine a affirmé que ses employés avaient désormais le droit de refuser les instructions non approuvées par le représentant légal de la filiale chinoise.

"Les collaborateurs sont en droit de refuser d'exécuter toute consigne externe qui n'a pas été approuvée par le représentant légal de la branche nationale de Nexperia, même si elle est transmise via Outlook, Teams ou tout autre outil similaire. Un tel refus ne sera pas considéré comme une faute professionnelle ou une violation des obligations contractuelles", a-t-elle indiqué.

"Le conseil d'administration et la direction sont pleinement engagés à maintenir la continuité des opérations de l'entreprise et veilleront à ce qu'aucune force extérieure ne vienne compromettre son fonctionnement ou léser les intérêts des employés", a souligné Nexperia Chine. L'entreprise a précisé que l'ensemble de ses activités et le versement des salaires de ses employés en Chine n'étaient pas affectés par les récents développements.

Nexperia avait précédemment indiqué que Pékin lui interdisait d'exporter des marchandises depuis la Chine. S'il se prolonge, le bras de fer sino-néerlandais autour de Nexperia pourrait perturber fortement la production de voitures en Europe, a prévenu jeudi l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).