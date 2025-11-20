Guerre des cotations : Le passage de Walmart au Nasdaq marque un coup de maître face au NYSE

La dernière acquisition du Nasdaq

NDAQ.O est un fleuron de l'économie traditionnelle: le géant de la consommation Walmart WMT.N .

Le géant de la distribution a déclaré jeudi qu'il transférait sa cotation de longue date du New York Stock Exchange vers son principal rival, évoquant même l'intelligence artificielle comme l'une des raisons de son alignement avec le Nasdaq, très axé sur la technologie.

Walmart vaut environ 802 milliards de dollars et est la quatrième plus grande entreprise cotée au NYSE en termes de capitalisation boursière, selon les données de LSEG.

Pendant des années, les bourses américaines se sont disputé la prééminence, le Nasdaq étant principalement le foyer du secteur technologique, tandis que le NYSE a traditionnellement ancré les plus grands noms de l'industrie et de la finance du pays. Cette rivalité a atteint son paroxysme à la fin des années 1990, lors de la frénésie des "dot-com".

Le changement opéré par le distributeur est un coup de maître pour le Nasdaq et, s'il va à l'encontre du clivage entre le secteur technologique et le secteur non technologique, Walmart a déclaré que ce changement soulignait son "approche résolument technologique" et sa volonté de redéfinir les secteurs d'activité. L'action devrait commencer à être négociée sur le Nasdaq Global Select Market le 9 décembre.

"Walmart établit une nouvelle norme pour le commerce de détail omnicanal en intégrant l'automatisation et l'IA", a déclaré John Rainey, directeur financier de Walmart.

Le Nasdaq a largement battu le NYSE en matière de cotations boursières au cours du premier semestre 2025, porté par les introductions en bourse de grands noms tels que CoreWeave

CRWV.O et Chime CHYM.O .

Les entreprises changent généralement de lieu de cotation lorsqu'elles constatent une meilleure adéquation avec la base d'investisseurs, la technologie et les services d'une bourse, ou lorsqu'elles souhaitent réduire les coûts liés à la cotation et à la conformité.

"Il est incroyable de penser qu'elles rejoindront probablement le NASDAQ 100. Costco en est membre et maintenant Walmart va rejoindre ce club", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"Cela attire un type d'investisseur différent, car la plupart des gens qui veulent parier sur la technologie obtiendront beaucoup de biens de consommation de base avec cela maintenant."

Intercontinental Exchange ICE.N , la maison mère du New York Stock Exchange, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

SHOPIFY, KIMBERLY-CLARK: DES CHANGEMENTS NOTABLES

Presque toutes les grandes entreprises américaines ont désormais une stratégie en matière d'IA et investissent dans cette technologie, ce qui brouille les pistes quant à la définition d'une entreprise technologique.

La Bourse de New York compte notamment Berkshire Hathaway

BRKa.N et JPMorgan JPM.N , tandis que le Nasdaq accueille les géants de la technologie Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

Parmi les autres changements notables au Nasdaq en 2025 figurent la plateforme de commerce électronique Shopify

SHOP.O , le fabricant de biens de consommation Kimberly-Clark

KMB.O et Thomson Reuters TRI.O , la société mère de Reuters News.

En septembre 2024, le Nasdaq a déclaré que 500 cotations avaient quitté le NYSE depuis près de vingt ans, représentant une valeur de marché de 2,7 billions de dollars.