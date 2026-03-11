Guerbet toujours victime de son site de Raleigh aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:26
Dans le détail, les revenus du spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale se sont affaissés de 3,5%, à 786,4 millions d'euros, à taux de change constant et à périmètre comparable. Ce repli est dû essentiellement au repli de l'activité dans l'Hexagone.
De son côté, l'Ebitda est passé de 119,4 à 82,3 MEUR, soit une baisse de 31,07%, et les coûts exceptionnels de réorganisation ont plus que doublé en atteignant 12,2 MEUR.
Quant au résultat opérationnel, il est passé de 49,6 MEUR en 2024, à -88,2 MEUR l'an dernier. Cette forte dégradation prend en compte 170,4 MEUR de dotations aux amortissements et provisions, avec notamment une dépréciation exceptionnelle de 86 MEUR liée avec la situation actuelle rencontrée sur le site de Raleigh, ainsi qu'une provision de 10 MEUR relative aux destructions à venir de certains stocks du même site.
Enfin, le résultat net est passé d'un bénéfice de 13,5 MEUR, à une perte de 112,7 MEUR. Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice 2025.
Pour l'exercice en cours, la situation du site de Raleigh devrait encore avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, la génération de cash et sur l'endettement.
Pour rappel, le site de Raleigh dans l'Etat de Caroline du Nord fait l'objet d'un plan de remise en conformité à la suite des recommandations des autorités sanitaires américaines.
Valeurs associées
|12,220 EUR
|Euronext Paris
|-2,71%
A lire aussi
-
Au Quai d'Orsay, le centre de crise face aux répliques mondiales du séisme de la guerre au Moyen-Orient
Au centre de crise et de soutien (CDCS) du Quai d'Orsay - le ministère français des Affaires étrangères -, l'onde de choc de la guerre déclenchée en Iran se fait désormais ressentir bien au-delà de la région du Moyen-Orient, avec des touristes Français bloqués ... Lire la suite
-
Comme son ennemi israélien, l'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, un conflit régionalisé qui menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale. Alors que les prix du ... Lire la suite
-
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs et réuni les partis politiques afin de faire un point de situation, tandis que certains distributeurs anticipent ... Lire la suite
-
La banquise de l'Arctique est sur le point d'enregistrer l'un de ses pires hivers jamais mesurés, montrent des données satellites américaines analysées par l'AFP, une nouvelle manifestation du réchauffement climatique d'origine humaine dans cette zone au centre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer