Guerbet toujours victime de son site de Raleigh aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:26

Guerbet a dévoilé des comptes annuels en repli, marqués notamment par une contraction de l'activité en France.

Dans le détail, les revenus du spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale se sont affaissés de 3,5%, à 786,4 millions d'euros, à taux de change constant et à périmètre comparable. Ce repli est dû essentiellement au repli de l'activité dans l'Hexagone.

De son côté, l'Ebitda est passé de 119,4 à 82,3 MEUR, soit une baisse de 31,07%, et les coûts exceptionnels de réorganisation ont plus que doublé en atteignant 12,2 MEUR.

Quant au résultat opérationnel, il est passé de 49,6 MEUR en 2024, à -88,2 MEUR l'an dernier. Cette forte dégradation prend en compte 170,4 MEUR de dotations aux amortissements et provisions, avec notamment une dépréciation exceptionnelle de 86 MEUR liée avec la situation actuelle rencontrée sur le site de Raleigh, ainsi qu'une provision de 10 MEUR relative aux destructions à venir de certains stocks du même site.

Enfin, le résultat net est passé d'un bénéfice de 13,5 MEUR, à une perte de 112,7 MEUR. Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice 2025.

Pour l'exercice en cours, la situation du site de Raleigh devrait encore avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, la génération de cash et sur l'endettement.

Pour rappel, le site de Raleigh dans l'Etat de Caroline du Nord fait l'objet d'un plan de remise en conformité à la suite des recommandations des autorités sanitaires américaines.

Valeurs associées

GUERBET
12,220 EUR Euronext Paris -2,71%
