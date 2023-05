Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: succès de l'OPA sur Intrasense information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 17 mai, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Guerbet visant les actions Intrasense, elle a reçu en dépôt 3.567.958 actions.



Au total, le groupe de produits de contraste pour l'imagerie médicale détient 28.617.188 actions Intrasense, soit 55,22% du capital et au moins 54,87% des droits de vote de ce spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.



La condition minimale de détention requise étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Son règlement-livraison interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.





