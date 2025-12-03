 Aller au contenu principal
Guerbet sanctionné après un nouvel avertissement sur résultats
information fournie par AOF 03/12/2025 à 11:00

(AOF) - Guerbet (-24,55%, à 13,246 euros) est sanctionné après avoir abaissé ses objectifs financiers annuels pour la deuxième fois depuis septembre. Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale a dévoilé un plan de remise en conformité de son site de Raleigh, aux Etats-Unis en Caroline du Nord, après la visite de la Food & Drug Administration. Depuis, la société a fait appel à des "experts externes afin de réaliser une évaluation exhaustive et de prendre des mesures complémentaires dans le cadre du plan de remise en conformité, conformément aux demandes de la FDA".

Logiquement, la mise en œuvre de ce plan va entraîner un décalage de libération des lots produits sur le site et va générer une perte de chiffre d'affaires et entraîner des coûts exceptionnels.

Les analystes de Portzamparc estiment manquer de visibilité sur la durée de remise en conformité de ce site et l'évaluent potentiellement entre 12 et 18 mois. Ils naviguent également à vue sur l'impact financier en 2026. Par conséquent, ils ont dégradé le titre de Conserver à Vendre, avec un objectif de cours sabré de 22 à 13 euros.

Du côté d'Oddo BHF, les analystes déplorent également le manque d'indication sur le timing pour un retour à la normal. Guerbet a indiqué que " les conséquences opérationnelles et l'impact financier sur 2026 sont en cours d'analyse ". La recommandation d'Oddo BHF passe de Neutre à Sous-performance et la cible de cours de 18 à 14 euros.

Des objectifs encore revus à la baisse

Guerbet a ainsi, sans surprise, lancé un nouvel avertissement sur ses résultats 2025. La société table désormais sur un chiffre d'affaires en baisse de 4 à 5%, à change et périmètre constant, contre une légère décroissance de 1% annoncée en septembre, révisée d'une croissance de 3 à 5% précédemment.

Le taux de marge d'Ebitda retraité devrait finalement s'établir entre 10,5 et 12% du chiffre d'affaires, contre une estimation de 12 à 13% il y a un peu plus de deux mois et plus de 15% plus tôt dans l'année.

Enfin, le free cash-flow, initialement prévu légèrement positif, puis légèrement négatif, devrait finalement être compris entre -5 et -15 millions d'euros.

A la suite de ses déboires, l'action Guerbet a perdu la moitié de sa valeur depuis le 1er janvier et est tombée ce matin à 11,18 euros, un plus bas depuis plus de 10 ans.

