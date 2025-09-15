Guerbet révise à la baisse ses objectifs 2025
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:17
Le groupe prévoit désormais un recul d'environ 1% du chiffre d'affaires à taux de change constants, contre une croissance attendue de 3-5% auparavant. La marge d'EBITDA retraitée devrait s'établir entre 12% et 13%, contre un objectif supérieur à 15% précédemment. Le FCF devrait être légèrement négatif, alors qu'un résultat positif était anticipé.
La direction met en oeuvre des mesures de discipline commerciale, d'optimisation des coûts et de sécurisation de l'offre. Elle reste confiante dans les perspectives à long terme, soutenues par la montée en puissance d'Elucirem et l'accélération de Lipiodol.
Valeurs associées
|19,3400 EUR
|Euronext Paris
|-1,73%
