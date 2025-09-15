 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Guerbet révise à la baisse ses objectifs 2025
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:17

Guerbet annonce une révision à la baisse de ses perspectives financières pour 2025. L'activité en France reste pénalisée par les réformes d'approvisionnement, tandis qu'aux États-Unis la pression tarifaire et un mix clients défavorable pèsent sur la performance. Un incident technique sur le site de Raleigh, désormais résolu, a également freiné l'activité.

Le groupe prévoit désormais un recul d'environ 1% du chiffre d'affaires à taux de change constants, contre une croissance attendue de 3-5% auparavant. La marge d'EBITDA retraitée devrait s'établir entre 12% et 13%, contre un objectif supérieur à 15% précédemment. Le FCF devrait être légèrement négatif, alors qu'un résultat positif était anticipé.

La direction met en oeuvre des mesures de discipline commerciale, d'optimisation des coûts et de sécurisation de l'offre. Elle reste confiante dans les perspectives à long terme, soutenues par la montée en puissance d'Elucirem et l'accélération de Lipiodol.

Valeurs associées

