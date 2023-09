Guerbet: résultats trimestriels en baisse, retour à meilleure fortune attendu en 2024

(AOF) - Guerbet annonce un résultat net de 1,3 million d’euros au 1er semestre, contre 3,3 millions il y a un an . Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale souligne que son chiffre d’affaires au 30 juin s’élève à 378,6 millions d'euros , en progression de 2% par rapport à la même période de 2022. L’Ebitda atteint 45,9 millions d’euros contre 50,5 millions il y a un an, avec un taux de marge à 12,1% contre 13,6% en 2022. Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et TCC.

Le taux de marge d'EBITDA /CA retraité est attendu autour de 11%: Le groupe attend un retour en 2024 à un taux de marge supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).

" Le marché des produits de contraste reste porté par une croissance structurelle des volumes accompagnée d'effets prix positifs " affirme le groupe dans son communiqué. " L'activité dans les mois à venir va par ailleurs bénéficier de la montée en puissance progressive d'Elucirem, et d'une croissance soutenue des ventes de Lipiodol .Au niveau de la rentabilité, les tensions inflationnistes (iode notamment) continueront à se faire sentir au second semestre 2023 ".

