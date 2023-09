Communiqué de presse GUERBET



Résultats semestriels 2023



Accélération de l’activité

• Chiffre d’affaires semestriel : 378,6 M€, en hausse de 2,8% à TCC

• Forte accélération de l’activité au 2ème trimestre, à +6,7% à TCC



Rentabilité en ligne avec les attentes

• EBITDA du 1er semestre : 45,9 M€, contre 50,5 M€ un an plus tôt

• La marge d’EBITDA retraité ressort à 12,7% du chiffre d’affaires



Maintien des objectifs 2023

• Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC

• Marge d’EBITDA retraité2 attendue autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)