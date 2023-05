Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: reprise de l'OPA sur Intrasense le 23 mai information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Société Générale, agissant pour le compte de Guerbet, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) du groupe de produits de contraste pour l'imagerie médicale visant les actions Intrasense, sera réouverte du 23 mai au 5 juin inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de son OPA, Guerbet détient 28.617.188 actions Intrasense représentant autant de droits de vote, soit 55,22% du capital et au moins 54,87% des droits de vote de ce spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale.



Guerbet s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,44 euro la totalité des 23.159.243 actions existantes non détenues par lui, soit 44,69% du capital. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.





