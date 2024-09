Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Guerbet fait part d'un relèvement de ses objectifs pour 2024, attendant désormais une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 9% à périmètre comparable et TCC, et un retour du taux de marge d'EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui de 2021 (14,4%).



Sur le premier semestre 2024, le spécialiste de l'imagerie médicale a engrangé un résultat net de 10 millions d'euros, contre 1,3 million un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITDA retraitée de coûts exceptionnels de 15,4%, contre 12,7% au premier semestre 2023.



Ses ventes ont augmenté de 10,7% à 419,2 millions d'euros. A taux de change constant (TCC), la croissance est ressortie à 11,8%, une trajectoire 'portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques' et avec une accélération au deuxième trimestre.





Valeurs associées GUERBET 36,00 EUR Euronext Paris -0,14%