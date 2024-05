Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: partenariat stratégique avec Nuclidium information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'imagerie médicale Guerbet fait part d'un partenariat stratégique avec Nuclidium visant à faire progresser les produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques à base de cuivre de ce dernier.



Ce partenariat permettra à Nuclidium d'accéder aux connaissances et au réseau étendu de Guerbet en matière d'imagerie diagnostique, de production et d'essais cliniques, facilitant ainsi la progression de ses candidats théranostiques vers la commercialisation.



Dans ce cadre, Guerbet a réalisé un investissement stratégique non exclusif dans Nuclidium, dont le conseil d'administration accueillera François Nicolas, directeur recherche, développement, innovation et IA de Guerbet, en qualité d'observateur.





Valeurs associées GUERBET Euronext Paris +1.52%