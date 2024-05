Communiqué de presse GUERBET



NUCLIDIUM et Guerbet concluent un partenariat stratégique pour soutenir le développement de la radiothéranostique ciblée basée sur des radio-isotopes de cuivre.



L'accord allie l'expertise de pointe de Guerbet en matière de recherche, de production et de commercialisation d'imagerie médicale avec le savoir-faire approfondi de Nuclidium en matière de production de radio-isotopes de cuivre et de développement théranostique.



NUCLIDIUM et Guerbet (GBT) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à faire progresser les produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques à base de cuivre de NUCLIDIUM