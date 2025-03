Guerbet: marquage CE sous MDR pour DUOnco Bone information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Guerbet et Intrasense annoncent l'obtention du marquage CE sous MDR (Medical Device Regulation) pour DUOnco Bone, première solution innovante d'IA au monde dédiée à la détection et à la localisation des lésions osseuses sur les scanners thoraco-abdomino-pelviens (TAP).



Conçue pour analyser automatiquement les images scanners TAP, cette solution s'appuie sur des algorithmes de deep learning de pointe, pour identifier avec précision les anomalies suspectes et fournir leurs coordonnées 3D aux cliniciens.



'DUOnco Bone optimise le flux de travail des radiologues en et accélère l'interprétation des résultats. Cette avancée technologique permet une prise en charge plus rapide et plus sécurisée des patients', ajoutent les deux sociétés de technologies médicales.





Valeurs associées GUERBET 27,2500 EUR Euronext Paris +1,49%