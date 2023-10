Communiqué de presse GUERBET



Le CHMP rend un avis favorable en vue de l'octroi d’une autorisation de mise sur le marché dans l’UE pour Elucirem™ (Gadopiclénol) dans son indication chez les adultes et enfants de 2 ans et plus pour l’imagerie par résonance magnétique avec rehaussement de contraste.



S’il est approuvé par la Commission Européenne, Elucirem™ (Gadopiclénol) représentera une innovation importante dans les produits de contraste IRM, répondant ainsi aux préoccupations des patients et des radiologues en Europe.