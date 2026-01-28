Communiqué de presse GUERBET
Karim Boussebaa nommé Directeur général de Guerbet
Réuni ce jour, le Conseil d’administration de Guerbet, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de nommer Monsieur Karim Boussebaa en qualité de Directeur Général. Cette nomination prend effet le 2 février 2026.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et Technologies et titulaire d’un MBA du Westminster College (Salt Lake City, États-Unis), Karim Boussebaa dispose de plus de 25 années d’expérience internationale dans les secteurs de la santé et des technologies médicales.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer