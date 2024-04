Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Guerbet: hausse de près de 8% des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Guerbet, spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, fait part de ventes en croissance de 7,6% à 194,3 millions d'euros (+8,8% à taux de changes constants) sur les trois premiers mois de 2024.



Il revendique une croissance toujours particulièrement soutenue en Asie (+26,8% à TCC) et en zone Amériques (+20,1% à TCC), la région EMEA (-6,2% à TCC) ayant été ponctuellement impactée par la réforme sur l'approvisionnement des produits de contraste en France.



Guerbet confirme ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires en croissance supérieure à 8% à périmètre comparable et TCC, ainsi que d'un retour du taux de marge d'EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui de 2021 (14,4%).





