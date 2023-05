Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guerbet: évolutions au sein du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Guerbet annonce la nomination de Didier Izabel en qualité de Président du Conseil d'administration. Il succède à Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente du Conseil de Guerbet depuis 2013, dont le mandat est venu à expiration.



Par ailleurs, Guerbet fait part de la nomination de Pascale Auger en qualité d'Administratrice indépendante et du renouvellement des mandats de trois administrateurs, Carine Dagommer, Eric Guerbet et Thibault Viort.





Valeurs associées GUERBET Euronext Paris 0.00%