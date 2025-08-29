Guerbet : Évolutions au sein du Comité exécutif

Villepinte, le 29 août 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce ce jour deux changements au sein de son Comité exécutif, avec l’arrivée de Éric Kummer en tant que Directeur des Opérations Techniques, ainsi qu’une évolution de la direction des Opérations Commerciales.

Nomination de Éric Kummer à la direction des Opérations Techniques

Éric Kummer rejoindra le Groupe à compter du 14 octobre 2025, en qualité de Senior Vice-President des Opérations Techniques. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, il a occupé des fonctions de direction au sein de Catalent Pharma Solutions, Novo Nordisk, 3M Group et Pfizer. Plus récemment, Éric Kummer était Head of Operations Bioprocess Solutions chez Sartorius, où il supervisait les opérations mondiales de 17 sites répartis en Europe, en Amérique et en Asie.

Tout au long de sa carrière, il a montré une grande capacité à piloter des transformations stratégiques, à instaurer l’excellence opérationnelle et à diriger des équipes réparties sur plusieurs continents. Son arrivée, qui fait suite au départ de Raoul Bernhardt, permettra de renforcer les ambitions de Guerbet en matière d’excellence opérationnelle, adossée à une culture exigeante de sécurité et de qualité au service des clients.