Guerbet : évolutions au sein du comité exécutif
information fournie par AOF 29/08/2025 à 18:14

(AOF) - Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce des changements au sein de son comité exécutif. Éric Kummer rejoindra le groupe à compter du 14 octobre 2025, en qualité de senior vice-president des opérations techniques. Son arrivée fait suite au départ de Raoul Bernhardt. Fort de plus de 30 ans d’expérience internationale dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie, il a occupé des fonctions de direction au sein de Catalent Pharma Solutions, Novo Nordisk, 3M Group et Pfizer.

Plus récemment, Éric Kummer était head of operations bioprocess solutions chez Sartorius, où il supervisait les opérations mondiales de 17 sites répartis en Europe, en Amérique et en Asie.

En outre, Dan Raffi, senior vice-président des opérations commerciales, a quitté le groupe le 28 août dernier afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. L'ensemble des responsabilités liées à la fonction commerciale est désormais confié aux trois directeurs commerciaux régionaux en place pour les régions Ameriques, EMEA et APAC, sous la supervision et le pilotage direct de David Hale, directeur général.

Valeurs associées

GUERBET
20,5000 EUR Euronext Paris -1,44%
