Guerbet, Drone Volt, Median Techno... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:35

(AOF) - ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels

Boa Concept

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Boa Concept s'établit en hausse de 22% à 10,9 millions d'euros. En dépit de cette belle dynamique, le groupe affiche une perte d'exploitation à 2,1 millions d'euros contre - 2,5 millions d'euros il y a un an à la même période, traduisant l'intensité des efforts d'investissements en R&D et dans la structuration de l'organisation. Sur ce semestre, la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,7 million d'euros en 2024. La structure financière reste très solide avec un ratio de dette sur fonds propres de 53%.

Drone Volt

Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d'électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l'épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

genOway

genOway a dévoilé des résultats semestriels en repli. Sur la période, l'Ebitda s'est installé à 1,626 million d'euros, en baisse de près de 19%. Parallèlement, la marge d'Ebitda est passée de 18,7 à 16,9%, un niveau supérieur au seuil minimum de profitabilité de 15% fixé dans le cadre du plan stratégique. De son côté, le résultat d'exploitation a fondu en passant de 0,697 à 0,135 million d'euros. Cette baisse est à mettre en lien avec le repli de l'Ebitda et les transformations initiées sur l'année pour accélérer le développement de la société.

Groupe Crit

Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

Guerbet a annoncé la nomination de Jérôme Estampes au poste de directeur général par intérim. Ce dernier est présent au sein du groupe depuis 2019 en qualité de directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Avec l'aide du comité exécutif, il pourra assurer une transition fluide et poursuivra la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du groupe. Le comité des nominations et des rémunérations a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur directeur général.

Lumibird

Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin

Median Technologies

Median Technologies a fait le point sur son horizon de trésorerie après le succès de son opération de financement effectuée en juillet et en août dernier. Le développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, estime pouvoir se financer au-delà du quatrième trimestre 2026. La société va également se consacrer au lancement commercial d'eyonis aux États-Unis.

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,9500 EUR Euronext Paris +0,34%
BOA CONCEPT
22,2000 EUR Euronext Paris +6,73%
CRIT
59,2000 EUR Euronext Paris +0,68%
GENOWAY
3,0600 EUR Euronext Paris +6,99%
GUERBET
14,6600 EUR Euronext Paris +3,97%
LUMIBIRD
19,8000 EUR Euronext Paris +1,54%
MEDIAN TECHNOLOGIES
3,1800 EUR Euronext Paris +2,58%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 18:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

