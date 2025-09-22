Guerbet, Drone Volt, Median Techno... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ABC Arbitrage

ABC Arbitrage rendra compte de ses résultats trimestriels

Boa Concept

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Boa Concept s'établit en hausse de 22% à 10,9 millions d'euros. En dépit de cette belle dynamique, le groupe affiche une perte d'exploitation à 2,1 millions d'euros contre - 2,5 millions d'euros il y a un an à la même période, traduisant l'intensité des efforts d'investissements en R&D et dans la structuration de l'organisation. Sur ce semestre, la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,7 million d'euros en 2024. La structure financière reste très solide avec un ratio de dette sur fonds propres de 53%.

Drone Volt

Drone Volt, expert européen du drone civil professionnel et des solutions d'intelligence embarquée, a de nouveau été choisi par Hydro-Québec (le plus important producteur d'électricité verte en Amérique du Nord) pour collaborer à un nouveau programme visant à développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération. Ce système sera conçu pour opérer en toute sécurité sur les lignes électriques de 120 à 735 kV (kilovolts), qui constituent l'épine dorsale de la plupart des réseaux de transport électrique dans le monde.

genOway

genOway a dévoilé des résultats semestriels en repli. Sur la période, l'Ebitda s'est installé à 1,626 million d'euros, en baisse de près de 19%. Parallèlement, la marge d'Ebitda est passée de 18,7 à 16,9%, un niveau supérieur au seuil minimum de profitabilité de 15% fixé dans le cadre du plan stratégique. De son côté, le résultat d'exploitation a fondu en passant de 0,697 à 0,135 million d'euros. Cette baisse est à mettre en lien avec le repli de l'Ebitda et les transformations initiées sur l'année pour accélérer le développement de la société.

Groupe Crit

Groupe Crit publiera ses résultats du deuxième trimestre

Guerbet

Guerbet a annoncé la nomination de Jérôme Estampes au poste de directeur général par intérim. Ce dernier est présent au sein du groupe depuis 2019 en qualité de directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Avec l'aide du comité exécutif, il pourra assurer une transition fluide et poursuivra la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du groupe. Le comité des nominations et des rémunérations a d'ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur directeur général.

Lumibird

Lumibird annoncera ses résultats sur la période avril-juin

Median Technologies

Median Technologies a fait le point sur son horizon de trésorerie après le succès de son opération de financement effectuée en juillet et en août dernier. Le développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, estime pouvoir se financer au-delà du quatrième trimestre 2026. La société va également se consacrer au lancement commercial d'eyonis aux États-Unis.