Guerbet détient 56,46% du capital d'Intrasense et 56,1% des droits de vote

(AOF) - Guerbet spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce les résultats publiés par l’Autorité des Marchés Financiers de l’offre publique d’achat initiée par ses soins sur les actions de la société Intrasense, à l’issue de la période de réouverture de l’Offre du 23 mai au 5 juin 2023. Suite à la clôture de l’Offre réouverte, 640 778 actions Intrasense ont été apportées. Par conséquent, Guerbet détient 29 257 966 actions Intrasense représentant autant de droits de vote, soit 56,46% du capital et au moins 56,1% des droits de vote de la société.

