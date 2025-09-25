 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Guerbet : des résultats semestriels en baisse sans surprise
information fournie par AOF 25/09/2025 à 10:10

(AOF) - Après avoir révisé ses objectifs financiers annuels à la mi-septembre, ce qui avait coûté au titre une chute de 22,96%, Guerbet a dévoilé des résultats semestriels en nette dégradation. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires du spécialiste des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale a reculé de 7,5%, ou de 5,6% à taux de change constant, à 387,8 millions d’euros. Après cette publication semestrielle, en Bourse, le titre perd 8,69% à 12,82 euros.

Le groupe explique que le recul de l'activité est essentiellement lié au repli des ventes en France, conséquence de la réforme de l'approvisionnement mise en place le 1er mars 2024 et ayant nécessité une adaptation des chaînes de fabrication au nouveau mix-produits (passage des mono-doses au gros flacons). Guerbet met également en avant un effet de base défavorable et avait enregistré une croissance de 11,8% à taux de change constant au premier semestre 2024.

Parallèlement, l'Ebitda a fondu de 61 à 46,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'Ebitda de 11,9%, contre 14,6% un an plus tôt. Quant au bénéfice net, il a chuté de 87%, à 1,3 million d'euros. Il était à 10 millions d'euros il y a un an.

Au niveau des perspectives, Guerbet a logiquement confirmé ses objectifs annuels, ceux qu'il a révisés à la baisse le 15 septembre dernier. Le groupe vise désormais une légère décroissance de ses revenus, à taux de change et périmètre comparable, autour de 1%, contre une croissance comprise entre 3 et 5% précédemment. Parallèlement, le taux de marge d'Ebitda retraité sur le chiffre d'affaires devrait se situer entre 12 et 13%. Auparavant, il était attendu supérieur à 15%. Enfin, le niveau de free cash-flow, précédemment attendu positif, devrait finalement être légèrement négatif.

La société a précisé que des mesures avaient déjà été prises pour sécuriser la mise à disposition des produits, renforcer la discipline commerciale, optimiser la base de coûts tout en suivant rigoureusement la génération de cash.

Chez les analystes d'All Invest Securities, on parle de " résultats sous pression ". Pour Portzamparc, les " résultats semestriels sont très dégradés comme attendu " et ses analystes ont confirmé leur opinion à Conserver avec une cible de cours de 22 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GUERBET
12,9000 EUR Euronext Paris -8,12%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 10:10:00.

