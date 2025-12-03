Guerbet chute après la révision à la baisse de ses objectifs financiers annuels

(AOF) - Longtemps réservé à la baisse, le titre Guerbet (-30,16%, à 12,46 euros) subit de violents dégagements lors de ses premières minutes de cotation. Les investisseurs sanctionnent l’action du spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale après l’annonce d’une révision à la baisse des objectifs financiers pour l’exercice 2025. Après une visite des autorités sanitaires américaines sur un site de Raleigh, la société a mis en place un plan de remise en conformité de ce site.

La mise en œuvre de ce plan entraîne un décalage de libération des lots produits à Raleigh et devrait générer une perte de chiffre d'affaires et entraînera des coûts exceptionnels.

Le groupe avait déjà réduit ses objectifs financiers annuels à la mi-septembre, ce qui avait coûté au titre une chute de 22,96%.

