Guerbet: chiffre d'affaires en hausse de 7,1% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Guerbet publie un chiffre d'affaires de 841,1 ME au titre de l'exercice 2024, en hausse de 7,1% par rapport au précédent exercice (+8,6% à change constant).



A périmètre comparable et change constant, les ventes ont progressé de 20,5% dans la zone Amériques, de +10,1% en Asie et de +1,1% dans la zone EMEA.



L'exercice a été marquépar la contraction de l'activité en France (-11,8%) à la suite de la mise en place, le 1ermars 2024, d'une nouvelle gestion des flux entre répartiteurs et praticiens, précise le groupe.



Guerbet se dit néanmoins 'particulièrement serein' quant à l'atteinte de son objectif de rentabilité sur l'exercice écoulé, étant même en mesure de préciser cet objectif à la hausse: le taux de marge d'EBITDA retraité est attendu à un niveau proche des 14,9%.



Parallèlement, le groupe anticipe un niveau de Free Cash-Flow légèrement négatif sur 2024, en raison de retards de paiements subis en France en lien avec le nouveau circuit de distribution. En revanche, 'une amélioration significative' du ratio dette nette/EBITDA est attendue au titre de l'exercice écoulé.





