Communiqué de presse GUERBET



Chiffre d’affaires au 30 septembre 2023.



Activité

• Chiffre d’affaires à 9 mois : 573,9 M€, en hausse de +2,7% à TCC

• Au 3ème trimestre, des ventes toujours très dynamiques en Asie (+15,2% à TCC), stables en EMEA (+0,6%), et en moindre baisse sur la zone Amériques (-5,2%),

• Vers une croissance à deux chiffres de l’activité au 4ème trimestre 2023, grâce à l’essor des ventes d’EluciremTM et au dynamisme de l’Imagerie Interventionnelle



Confirmation des objectifs financiers

• Chiffre d’affaires 2023 en croissance supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC

• Taux de marge d’EBITDA retraité : autour de 11% en 2023, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)