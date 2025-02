Communiqué de presse GUERBET



Chiffre d’affaires 2024



Un deuxième exercice d’affilée avec une solide dynamique de croissance

• Chiffre d’affaires annuel : 841,1 M€, affichant à TCC1 et périmètre comparable une croissance de 9,0%

• Une performance obtenue grâce à la forte dynamique de la zone Amériques (+20,5%) et l’Asie (+10,1%) et en dépit de la contraction de l’activité en France,



Précisions sur les comptes 2024

• Un taux de marge attendu d’EBITDA retraité à un niveau proche des 14,9%

• Un Free Cash-Flow attendu légèrement négatif

• Un levier financier (dette nette/EBITDA) en amélioration significative