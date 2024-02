Guerbet : Chiffre d'affaires 2023

Villepinte, le 8 février 2024 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires annuel. Au 31 décembre 2023, les ventes du Groupe ressortent à 785,7 millions d’euros (M€), en progression de 4,3% par rapport à leur niveau en 2022. Cette performance intègre un effet de change défavorable de 15,5 M€, principalement lié à la dépréciation des devises asiatiques. L’activité à taux de change constant (TCC1) s’établit ainsi en hausse de 6,4% sur l’année. Hors prise en compte de la société Intrasense, consolidée depuis le 1er janvier 2023, la croissance de Guerbet à TCC et périmètre constant ressort à 5,9% en 2024. Parfaitement en ligne avec la cible annoncée (>à 5%), cette belle performance a été alimentée à la fois par une hausse des volumes et des effets prix positifs.