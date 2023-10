Guerbet: avis favorable du CHMP pour l'Elucirem information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 18:26

(CercleFinance.com) - Guerbet annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'Elucirem™ (Gadopiclénol) dans l'Union européenne (UE) pour son usage chez les adultes et enfants de 2 ans et plus pour l'IRM avec rehaussement de contraste.



La Commission européenne devrait rendre sa décision d'ici la fin de l'année 2023.

En septembre 2022, Elucirem™ avait été approuvé par Food and Drug Administration des États-Unis.



Pour rappel, Elucirem™ (Gadopiclénol) est un produit de contraste indiqué chez les adultes et les enfants de 2 ans et plus pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM).